شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 48 ساعة.. منخفض مداري في بحر العرب دون تأثير مباشر على أجواء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، حيث تتواجد حاليًا كمنخفض جوي بسرعات رياح تقل عن 31 كم/ساعة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة للحالة هطول أمطار غزيرة، نشاطاً ملحوظاً في سرعة الرياح، وارتفاعاً في الأمواج.



توقعات الـ 48 ساعة القادمة



ويتوقع المركز أن تستمر هذه الحالة كمنخفض جوي خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع بقاء سرعة الرياح دون 31 كم/ساعة، فيما تشير التوقعات خلال الـ 48 ساعة القادمة إلى احتمالية تطورها لتصبح منخفضاً مدارياً بسرعة تتراوح بين 31 إلى 45 كم/ساعة، مع بقاء تأثيرها داخل بحر العرب.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عدم وجود تأثير مباشر للحالة المدارية على أجواء المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، موضحاً أن المركز يراقب عن كثب تطور الحالة في بحر العرب، متوقعاً أن تتعمق ـ بمشيئة الله ـ إلى منخفض مداري بدءاً من يوم السبت.

وأضاف أن المركز سيواصل الإعلان عن أي تطورات مستجدة حول هذه الحالة بشكل دوري.