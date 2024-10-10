شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة".. 100 يوم على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس للشركات والان نبدء بالتفاصيل

طريقة تعديل العقد

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس وفقا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، حيث تبقى 100 يوم على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه".ودعت الوزارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس خلال الـ 21 شهراً الماضية إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس"، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس/ النظام الأساس: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، الإدارة.ويتم تقديم الطلب إلكترونياً من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة/ قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.