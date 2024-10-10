شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد ضرورة وضع خطط مستدامة لتعزيز الصحة النفسية والعقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الصحة النفسية، وأنها أدرجته ضمن الموضوعات الصحية على جدول أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي عقد في 2023 وذلك في ضوء الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وأشارت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في هذا السياق إلى أهمية تضافر الجهود كافة من أجل العمل على جعل النظم الصحية تستجيب بشكل كاف لاحتياجات المصابين بالاضطرابات النفسية، وكذلك حشد الجهود لتوفير وتمويل الخدمات الشاملة الخاصة بالصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال تحديد الأولويات في تقليل العوامل المحتملة للتأثير الضار على صحة الأفراد النفسية، وخلق بيئات تشجع على تعزيز الصحة النفسية.