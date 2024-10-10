شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 185 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11994 نقطة، وبتداولات بلغت 5.852 مليار ريال.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 546.939 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.973 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 185 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، بحر العرب، والأصيل، والباحة، والاتحاد، ومجموعة الحكير، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، هرفي للأغذية، وسدكو كابيتال ريت، وأسمنت اليمامة، والمطاحن العربية، وأكوا باور، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 24522 نقطة، وبتداولات بلغت 45.2 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.041 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53.610 مليار ريال.وارتفعت أسهم 36 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.