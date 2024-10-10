شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء مدرسة رفيدة بدير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في مدرسة رفيدة التي تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 28 شهيدًا، وعشرات الجرحى.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مدرسة رفيدة التي قصفتها طائرات الاحتلال، تقع بجانب مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد تم تدميرها وبداخلها المئات من النازحين، مما أدى لاستشهاد 28 نازحًا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح، مؤكدًا أن طواقم الهلال الأحمر تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المدرسة.

في سياق متصل، واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لشمال قطاع غزة، مما أدى لارتفاع عدد شهداء العدوان البري المستمر على جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون إلى أكثر من 140 شهيدًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك وفق وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدةً أن الطواقم الطبية لم تستطع انتشال الشهداء والجرحى بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.