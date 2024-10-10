سماح زيدان لـ الخليج 365: أدعو الشغوفين بالسينما لزيارة منتدى الأفلام السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - دعت الفنانة سماح زيدان أثناء تواجدها بمنتدى الأفلام السعودي بنسخته الثانية الذي بدأت فعالياته أمس الأربعاء، حضور المنتدى والاستمتاع بفعالياته، وقالت: "أتواجد اليوم بمنتدى الأفلام السعودي الذي يقام بكل عام وهذه النسخة الثانية، وحضرت النسخة الأولى ومثل هذه المنتديات تهمنا كفنانين. وكل من يكون لديه شغف بالسينما والمسرح، أو الفن أو الشركات أو المواهب إنتاجاً أو إخراجاً أقول لهم وجودكم هنا مهم وهنا يستطيعون مقابلة أهم الشركات والمنتجين والمخرجين".

تجربتها بالسينما

وتحدثت سماح زيدان عن تجربتها في السينما وقالت: "لدي عملان سينمائيان وهما فيلم قصير مع المخرجة ريم البيان، وفيلم طويل عرض بصالات السينما في السعودية والخليج، وهو فيلم "بحر الماس" وكان الفيلم لطيفاً وناجحاً لأنه جمع بين الكوميديا والمغامرة والأكشن، وشعور العمل بالسينما مختلف جداً عن الدراما عندما يرى الإنسان نفسه بشاشة السينما بهذا الحجم الرائع وأن هنالك من تذهب من منزلها إلى صالات السينما لمشاهدة فيلمه. والعمل بالسينما فيه شعور مختلف".

وأضافت سماح زيدان:" السينما السعودية تتطور يوماً بعد يوم نحن نأخذ من خبرات من سبقنا. الجميل بالموضوع أننا بدأنا حيث انتهى الآخرون".

مشاركتها في مسلسل "مفترق الطرق"

وتحدثت سماح زيدان عن مسلسل "مفترق الطرق" ووصفته أنه من أجمل الأعمال التي شاركت بها، ومن أضخم الإنتاجات العربية ومع أسماء كانت "مرعبة" وقوية منهم الفنانة هند صبري وجمانة مراد وماجد المصري وإياد نصار، وأضافت:" جمعتني مشاهد كثيرة مع الفنان إياد نصار وجمانة مراد. وكانت تجربة رائعة جداً. شاهدت بهذا العمل وجهاً آخر للدراما والكواليس. والعمل بمصر موضوع مختلف، كما شاهدت نجوماً كباراً وتعلمت منهم أن الفنان كلما كبر كان متواضعاً ومحترفاً وملتزماً أكثر".

سماح وجديدها القادم من الأعمال

وكشفت سماح زيدان عن جديدها القادم وأنه سيعرض الفترة القادمة وهو "عايشين معانا"، قائلة: "هو مسلسل سيعرض على شاهد وتقع أحداثه في 10 حلقات قصيرة، والعمل لطيف وخفيف وفكرته تميل للجنون نوعاً ما وأحداثها خيالية، وهو عمل مختلف لا يصنف ضمن الأعمال الدرامية ولا الواقعية ولا الرومانسية وأستطيع أن أقول إنه مسلسل فانتازيا".

تابعت سماح: قصته قصة مجنونة، قام بتأليفها علاء حمزة ومن إخراج مخرج شاب من المنطقة الشرقية وهو مشاري وتعد أول تجربة له، ويشاركني العمل الفنان خالد صقر، فاطمة الشريف، أغادير السعيد بالإضافة إلى العديد من الوجوه الشابة.

وعن شخصيتها التي تجسدها قالت سماح: "أجسد شخصية كبيرة الجن ولم أتردد لحظة لقبول الدور لأنها شخصية جديدة ونادراً ما يعرض علينا كفنانين شخصية مجنونة أو فكرة خارج الصندوق".

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