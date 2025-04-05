تكنولوجيا: تسريبات تكشف جوجل بيكسل 10 فقط سيحصل على نظام كاميرا جديد من الاصدارات القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت وثائق داخلية مسربة من Google عن تفاصيل كاميرات تشكيلة Google Pixel 10 القادمة، وفقًا لمعلومات حصلت عليها Android Authority. ستحتفظ Pixel 10 Pro و10 Pro XL بنفس الكاميرات الموجودة في الجيل السابق، بينما سيحصل Pixel 10 على تحديث شامل لنظام الكاميرا، وPixel 10 Pro Fold على ترقية طفيفة.

سيحصل Pixel 10 العادي على كاميرا تيليفوتو مخصصة، لكن البعد البؤري غير محدد بعد. تستخدم مستشعر Samsung JJ1 بدقة 11 ميجابكسل وحجم 1/3.0 بوصة، وهو أصغر بكثير من مستشعر 1/2.55 بوصة في طرازي Pro.

لكن إضافة التيليفوتو قد تكون رفعت تكلفة الإنتاج، لذا قررت Google استبدال الكاميرا الرئيسية والفائقة العرض بمستشعرات أصغر وأقل جودة. سيتم استبدال المستشعر الرئيسي Samsung GNV بحجم 1/1.31 بوصة من Pixel 9 بـ Samsung GN8 بحجم 1/1.95 بوصة، والكاميرا الفائقة العرض Sony IMX858 بدقة 48 ميجابكسل وحجم 1/2.55 بوصة بـ Sony IMX712 بدقة 13 ميجابكسل وحجم 1/3.1 بوصة. بصراحة، يبدو هذا وكأنه محاولة لتعزيز المبيعات عبر التلاعب بالمواصفات، إذ لن تتفوق كاميرا تيليفوتو صغيرة على مكبر رقمي 2x أو 3x من مستشعر رئيسي أكبر، خاصة في الإضاءة المنخفضة. لذا، قد يكون Pixel 10 بمثابة Pixel 9a مزود بتيليفوتو.

أما Pixel 10 Pro Fold، فسيحصل على كاميرا رئيسية جديدة، حيث ينتقل من Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل إلى Samsung GN8 بدقة 50 ميجابكسل، وهو المستخدم في Pixel 9a، لكن هذا قد يكون تراجعًا أيضًا بسبب حجمه الأصغر قليلاً.

قد يكون من المبكر الحكم، فربما يقدم معالج Tensor G4 المستقبلي معالجة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعويض هذه التغييرات.

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