تكنولوجيا: Nintendo تكشف رسمياً عن Switch 2 بسعر 450 دولار وميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أشهر من الترقب وسنوات من التكهنات، كشفت Nintendo أخيرًا كل التفاصيل عن Switch 2 في عرض Nintendo Direct. الشركة كشفت عن كل التفاصيل والشائعات التي انتشرت منذ الإعلان الرسمي الأول عن الجهاز في يناير الماضي عبر مقطع تشويقي قصير.

سيتوفر جهاز Switch 2 في 5 يونيو 2025، بسعر 450 دولارًا عند الإطلاق، مع بدء الحجوزات المسبقة في 9 أبريل.

يحافظ Switch 2 على نفس السماكة مثل النسخة السابقة لكنه يتميز بشاشة أكبر بكثير، 7.9 بوصة بدقة 1080p، مقارنة بشاشة 6.2 بوصة بدقة 720p في النسخة القديمة، ويعمل بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية. الشاشة من نوع LCD وليست OLED، لكنها تدعم HDR.

وحدات التحكم Joy-Con الجديدة تتصل مغناطيسيًا، مع أزرار SL وSR أكبر للعب بوحدة واحدة، وعصي تحكم أكثر اتساعًا يمكن استخدامها كفأرة في الألعاب المتوافقة. الحامل المدمج يبدو أفضل بكثير من الإصدارات السابقة، ويحتوي الجهاز على منفذي USB-C. كما أبرزت Nintendo صوتًا ثلاثي الأبعاد عند استخدام سماعات متوافقة، مع تحسين ملحوظ في مكبرات الصوت. التخزين يبلغ 256 جيجابايت، متجاوزًا بكثير الـ 32 جيجابايت في الطراز الأصلي. قاعدة Switch 2 تدعم إخراج 4K للألعاب المتوافقة، وتتضمن مروحة مدمجة للتبريد عند تشغيل دقة أعلى.

تستخدم Switch 2 بطاقات ألعاب مشابهة للنسخة الأصلية لكن بسرعة أعلى، وستتطلب بطاقات microSD Express للتخزين الإضافي، حيث لن تعمل بطاقات microSD العادية مع الجهاز الجديد.

ستتوفر وحدة تحكم Nintendo Switch 2 Pro جديدة بزر C لتفعيل GameChat، وأزرار GL وGR خلفية قابلة للتخصيص، مع منفذ لسماعات الرأس.

و الميزة الجديدة أبرزتها Nintendo في Joy-Con المحدثة هي زر C، الذي يتيح الوصول إلى ميزات GameChat. يمكنك الدردشة الصوتية أثناء اللعب باستخدام ميكروفون مدمج، حتى عندما يكون الجهاز في القاعدة، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها Nintendo هذه الخاصية. كما يمكنك مشاركة شاشة اللعب مع الأصدقاء، مما يعزز الشعور باللعب الجماعي عن بُعد، كما في Mario Kart حيث ترى تحركات أصدقائك.

تعمل ميزات الدردشة ومشاركة الشاشة حتى لو كنت تلعب ألعابًا مختلفة، مما يتيح التجمع للاستمتاع بعناوين متنوعة. كما يتضمن Switch 2 كاميرا للدردشة المرئية تظهرك على الشاشة أثناء اللعب. هذه الميزات تتطلب اشتراك Nintendo Switch Online، لكن Nintendo ستقدمها مجانًا للجميع حتى 31 مارس 2026.

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