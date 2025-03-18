تكنولوجيا: HP تحدث عائلة Omen بجهاز17 Omen مع معالجات AMD Strix Point

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت أجهزة HP Omen Max 16 وHP Omen 16 الوحيدة التي تحمل علامة Omen التجارية والتي ظهرت لأول مرة في معرض CES. والآن، انضم إليها المزيد من الطرازات، من بينها Omen 17. يُعد هذا الجهاز نسخة معدلة من Omen Max 16 تعتمد كليًا على تقنيات AMD، مع خيارات أقل للمعالج ووحدة معالجة الرسوميات.

يصل أقصى خيارات المعالج في Omen 17 إلى Ryzen AI 9 365 القائم على Strix Point من AMD، وهو الأعلى أداءً في هذه الفئة. تشمل الخيارات الأخرى معالجات Ryzen AI 7 350 وRyzen AI 5 340 القائمة على Krackan Point. يمكن للمستخدمين الاكتفاء بوحدات الرسوميات المدمجة Radeon iGPU الخاصة بهذه المعالجات، أو اختيار وحدة رسوميات Nvidia GeForce RTX 5070 أو أقل.

يأتي HP Omen 17 مع مجموعة متنوعة من تكوينات الذاكرة والتخزين. يمكن اختيار قرص SSD من نوع NVMe بسعة 1 تيرابايت أو 512 جيجابايت بأداء عالٍ أو عادي، مع خيارات ذاكرة DDR5-5600 بسعة 32 أو 24 أو 16 جيجابايت. تشمل المواصفات الأخرى بطارية بقوة 83 واط/ساعة، وكاميرا ويب بدقة 1080p مع مستشعر IR ومصراع خصوصية وميكروفونين مزدوجين، ودعم Wi-Fi 6E، وشبكة LAN بسرعة 1 جيجابت/ثانية، وBluetooth 5.4.

من حيث منافذ الاتصال، يوفر Omen 17 منفذين USB-A بسرعة 10 جيجابت/ثانية، ومنفذ USB-A بسرعة 5 جيجابت/ثانية، ومنفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت/ثانية، ومنفذ HDMI 2.1، ومقبس صوتي مدمج 3.5 ملم. معظم هذه المنافذ موجودة في الجزء الخلفي، مما يجعله خيارًا مثاليًا كبديل للحواسيب المكتبية. ومع وزن يقارب 3 كجم، لا يمكن اعتباره جهازًا محمولًا بسهولة.

يقدم HP خيارين لشاشة Omen 17 بقياس 17.3 بوصة. الأول بدقة QHD (2560 × 1440) مع معدل تحديث 240 هرتز، وسطوع أقصى 300 شمعة، وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي 3 مللي ثانية. والثاني بدقة FHD (1920 × 1080) بمعدل تحديث 144 هرتز، مع بقاء بقية المواصفات متشابهة.

ستكشف HP عن سعر وموعد توفر Omen 17 لاحقًا. في الوقت الحالي، يتوفر فقط بلون Shadow Black.

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