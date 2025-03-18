تكنولوجيا: معالج Snapdragon G3 Gen 3 يعزز أجهزة الألعاب المحمولة بدعم Lumen وتتبع الأشعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ عام 2023، بدأت كوالكوم في تصنيع شرائح Snapdragon المخصصة لأجهزة الألعاب المحمولة. تختلف هذه المعالجات عن رقائق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث تُباع تحت علامة Snapdragon G. اليوم، أعلنت الشركة عن تحديث شامل لهذه السلسلة، مضيفةً تحسينات كبيرة في الأداء والميزات.

يُعد Snapdragon G3 Gen 3 أول معالج في سلسلة G-Series يدعم تقنية Lumen في محرك Unreal Engine 5، والتي توفر نظامًا متطورًا للإضاءة الديناميكية والانعكاسات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا المعالج تتبع الأشعة عبر العتاد، وهي ميزة لم تكن متوفرة في G2 وG1.

إلى جانب الميزات الجديدة، يقدم المعالج تحسينات كبيرة في الأداء. تأتي وحدة المعالجة المركزية (CPU) المكونة من 8 أنوية بتوزيع (1 Prime + 5 أداء + 2 كفاءة)، مما يجعلها أسرع بنسبة 30% من الجيل السابق G3 Gen 2. كما توفر وحدة معالجة الرسومات الجديدة Adreno A32 أداءً أعلى بنسبة 28%.

أما Snapdragon G2 Gen 2، فيمثل ترقية كبيرة مقارنةً بسابقه، حيث زادت كوالكوم من أداء وحدة المعالجة المركزية بمقدار 2.3 ضعف، بينما شهدت وحدة معالجة الرسومات قفزة ضخمة بنسبة 3.8 ضعف. يعتمد هذا المعالج على تكوين أنوية مختلف (1+4+3 بدلاً من 1+5+2)، لكن كوالكوم لم تحدد بعد نوع الأنوية المستخدمة، سواء كانت Kryo أو Oryon.

يدعم معالج الرسومات Adreno A22 تقنيات Snapdragon Super Resolution (للترقية البصرية) وAdreno Frame Motion Engine 2.0 (لتحسين معدل الإطارات). تتوفر هذه الميزات أيضًا في A32، لكن دون دعم تتبع الأشعة عبر العتاد. يدعم كلا المعالجين G3 وG2 تشغيل شاشات QHD+ بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

على صعيد الاتصال، تأتي معالجات G3 وG2 الجديدة بدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3، بالإضافة إلى خيار دعم شبكات 5G (Sub-6GHz وmmWave).

أما Snapdragon G1 Gen 2، فهو الخيار الأكثر اقتصادية والموجه أساسًا للألعاب السحابية. يدعم المعالج شاشات 1080p+ بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع دعم Wi-Fi 5 (AC) وBluetooth 5.1، إلى جانب خيار 5G.

يأتي هذا الطراز مع وحدة معالجة مركزية مكونة من (2+6) أنوية، دون وجود نواة رئيسية، لكنه لا يزال أسرع بنسبة 80% من الجيل السابق. كذلك، توفر وحدة معالجة الرسومات Adreno A12 تحسينًا بنسبة 25% في الأداء، حيث ركزت كوالكوم على تحسين الكفاءة أكثر من القوة الحوسبية.

من المتوقع أن تبدأ أجهزة الألعاب المحمولة المزودة بمعالجات Snapdragon G الجديدة في الوصول إلى الأسواق خلال هذا الربع، مع علامات تجارية مثل AYANEO وOneXPlayer وRetroid Pocket. ومع ذلك، لم تحدد كوالكوم مواعيد إطلاق دقيقة، رغم أن الربع الأول من العام شارف على الانتهاء.

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