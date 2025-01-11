تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تفاصيل مثيرة عن هاتف iPhone 16E المتوقع إطلاقه في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التقارير الحديثة إلى أن شركة أبل تخطط لإطلاق خليفة هاتف iPhone SE (2022) في عام 2025 تحت اسم جديد، iPhone 16E.

كالمعتاد في سلسلة iPhone SE، سيُركز هذا الطراز على توفير خيار اقتصادي مقارنة بالموديلات الأخرى. وكانت آخر مرة أصدرت فيها أبل هاتفًا من هذه الفئة في عام 2022، مما يجعل الإصدارات القادمة محط أنظار الكثيرين بسبب التغييرات الكبيرة المتوقعة.

وزعمت Digital Chat Station، وهي جهة معروفة بتسريباتها الموثوقة، أنها لمست المواد الفعلية للجهاز، وفقًا لترجمة منشورها على Weibo. قد يُفهم من هذا التصريح أن المصدر حصل على فرصة قصيرة لتجربة وحدة تصميم نهائي تعمل بالفعل، وليس مجرد نموذج أولي أو وحدة غير مكتملة.

وبحسب التسريبات، سيأتي iPhone 16E بشاشة LTPS OLED بحجم 6.06 بوصة، مع دقة FHD+ ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز. كما سيضم الهاتف تقنية Face ID، مع تصميم خارجي يشبه iPhone 14، الذي أُطلق قبل جيلين.

سيعمل الهاتف بمعالج Apple A18، وهو نفس المعالج المستخدم في طرازي iPhone 16 و16 Plus. وبالاستناد إلى الشائعات السابقة، سيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يعني أنه قد يدعم تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تُبرز قدرات أبل في هذا المجال.

من المتوقع أن يحتوي iPhone 16E على كاميرا خلفية واحدة، مع تصميم يتميز بإطار معدني مسطح ومقاومة للماء. ومن أبرز النقاط المثيرة للاهتمام هي التكلفة؛ يُشاع أن الهاتف سيكون الأرخص في تاريخ هواتف أبل، مع سعر متوقع يبدأ من 499 دولارًا.

إن صحت هذه التسريبات، فإن iPhone 16E سيجمع بين تصميم مألوف، أداء قوي، وسعر جذاب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي أبل الباحثين عن هاتف اقتصادي بمواصفات عصرية.

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