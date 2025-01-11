أن بي ايه: أوكلاهوما يعود إلى سكة الفوز من قاعة نيكس

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سجل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر وأيزياه جو سبعين نقطة وقادا أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية للعودة إلى سكة الانتصارات، بفوزه الكبير عل مضيفه نيويورك نيكس 126 101، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وأراد أوكلاهوما أن يلملم جراحه، بعد انتهاء مباراته المنتظرة أمام كليفلاند كافالييرز، متصدر المنطقة الشرقية والدوري، بخسارته خارج أرضه بفارق سبع نقاط، لتتوقف سلسلته من 15 انتصارا متتاليا.

لكن سيتي لم يظهر علامات التأثر، وحقق فوزا صريحا على نيكس، ثالث المنطقة الشرقية، في واحدة من المواجهات التي قد تتكرر في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وحاول نيكس الحد من الخسائر، بعد تقدم سريع لأوكلاهوما 31 17 في الربع الأول، في قاعة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة. لم يقلص أوكلاهوما من سرعته، وتقدم 70 43 بين الشوطين، حاسما المباراة منطقيا.

ومرة جديدة، قدم هداف أوكلاهوما غلجيوس ألكسندر أداء هجوميا مميزا، بتسجيله 39 نقطة، و15 من أصل 21 محاولة في 29 دقيقة على أرض الملعب، فيما برع جو من خارج القوس مسجلا ثماني ثلاثيات من 11 محاولة بعد نزوله بديلا، لينهي المباراة برصيد 31 نقطة.

ورفع أوكلاهوما رصيده إلى 31 فوزا وست خسارات في صدارة الغربية، بفارق ستة انتصارات عن وصيفه هيوستن روكتس.