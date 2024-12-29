تكنولوجيا: صور حية لهاتف Enjoy 70X القادم من هواوي بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي خلال أيام لكشف النقاب عن هاتف Enjoy 70X ولقد أوضحت التسريبات المصورة الحية تصميم الهاتف، وتفاصيل كاملة لمواصفات هذا الإصدار.

وتؤكد الصور الحية على أن هاتف Enjoy 70X يأتي بتصميم منحني في الحواف، كما يدعم معايير حماية العين، ويأتي الهاتف بتصميم مقاوم للصدمات بأعلى معايير المقاومة.

كما يضم الهاتف كاميرة RYYB بدقة 50 ميجا بيكسل وتظهر الكاميرة الخلفية بتصميم دائري في الغطاء الخلفي، ومن المتوقع أن تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً يتميز Enjoy 70X بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، بجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة تعتيم PWM بمعدل 2160Hz، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية أيضاً اثنان من الكاميرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يدعم الهاتف معالج Kirin 8000A، ويأتي بقدرة بطارية 6100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام Harmony OS 4.3.

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