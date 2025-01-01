تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديثًا جديدًا لساعاتها الذكية مع تحسينات لـ Garmin Coach واستعداد التدريب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Garmin عن إطلاق التحديث التجريبي 22.12 لساعاتها الذكية Forerunner 165 وForerunner 255 وForerunner 265 وForerunner 955 وForerunner 965. يمثل هذا التحديث بداية دورة اختبار جديدة تحمل رقم 22.xx، والتي تأتي بعد أسبوعين فقط من إصدار البرنامج الثابت 21.20.

ويقدم التحديث ترقيات ملحوظة لخدمات Garmin Run Coach وGarmin Cycling Coach، بما في ذلك إضافات لتمارين القوة المصاحبة. كما تم تحسين خاصية “درجة الاستعداد للتدريب”، حيث تُحدَّث الآن على مدار اليوم للحصول على قراءة أكثر دقة ومواكبة للتغيرات.

كما يوفر الإصدار 22.12 معلومات جديدة حول نوع الاتصال للأجهزة الاستشعارية المقترنة. كما يدعم المزيد من تطبيقات Connect IQ ووجوه الساعة المخصصة، مما يمنح المستخدمين خيارات أوسع لتخصيص تجربتهم.

يتضمن التحديث ايضاً إصلاحات لمشكلات متعددة، مثل أعطال وظيفة اللمس، وأخطاء في تنبيهات النشاط المخصصة، ومشاكل مفاتيح التشغيل السريع. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت تحسينات على الأيقونات المرتبطة بالإشعارات، وهي مخصصة حصريًا لطرازات Forerunner 265 وForerunner 965.

ورغم الإعلان عن التحديث، تشير التقارير إلى أن الإصدار التجريبي 22.12 لم يصل بعد إلى جميع مستخدمي Forerunner. يمكن للمستخدمين تثبيته يدويًا عن طريق التوجه إلى القائمة الرئيسية > الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج > التحقق من وجود تحديثات.

من المتوقع أن يوفر هذا التحديث تجربة أكثر تطورًا للمستخدمين، مع تحسينات ملموسة على الأداء والميزات الذكية.

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