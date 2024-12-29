تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم Redmi Book 16 2025 قبل الإعلان الرسمي في الأول من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمر في الأول من شهر يناير المقبل لإطلاق هاتف Redmi Turbo 4، كما تقدم جهاز Redmi Book 16 2025 خلال الحدث، ولقد إستعرضت صور تشويقية تصميم هذا الإصدار.

ينطلق حدث شاومي في بداية العام المقبل للكشف عن جيل جديد من منتجات الشركة التي تتضمن هواتف ذكية وجهاز حاسب محمول.

ولقد قدمت شاومي نظرة على تصميم Redmi Book 16 2025 خلال المؤتمر السنوي، حيث إستعرض “Wang Teng” الجهاز الذي يظهر بتصميم فائق النحافة.

ويظهر الجهاز بتصميم مميز باللون الرمادي الفضي، مع علامة Redmi التجارية تظهر بوضوح في الغطاء الخلفي للجهاز، ولقد أكد “Wang Teng” على أن الجهاز يأتي باثنان من الأحجام 16 و14 إنش.

من جانب أخر يدعم الجهاز عمر شحن يصل إلى 19.05 ساعة مع تنشيط مميزات الذكاء الإصطناعي لإدارة الطاقة في الجهاز بكفاءة أعلى، كما تقدم شاومي الجهاز بنظام HyperOS 2، ويدعم “HyperOS Connect” والتي تدعم تكامل الجهاز مع الأجهزة الذكية الأخرى.

أيضاً من المقرر أن يكون Redmi Book 16 2025 من بين الإصدارات الأولى المميزة بالجيل الأخير من معالجات إنتل، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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