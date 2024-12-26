تكنولوجيا: وان بلس تطلق جهاز OnePlus Pad برقاقة Dimensity 8350 ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت وان بلس في السوق الصيني اليوم عن جهاز OnePlus Pad اللوحي الذي ينطلق بمعالج Dimensity 8350 ومعدل تحديث 144Hz، وسعر يبدأ من 274 دولار.

يتميز جهاز OnePlus Pad اللوحي بشاشة LCD بحجم 11.6 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 144Hz، ودقة عرض 2800 في 2000 بيكسل، وأبعاد 7:5، أيضاً تأتي الشاشة بنسبة سطوع 700 nits.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8350 التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، كما ينطلق الجهاز اللوحي بواجهة ColorOS 15 التي تأتي بتجربة إنسيابية سريعة، ويدعم الجهاز تقنية NFC، ومشاركة الملفات عبر الأجهزة، مع تكامل أدوات الذكاء الإصطناعي في النظام، لذا يتوافق الجهاز مع المهام الإنتاجية وأيضاً التعليمية.

كما يضم OnePlus Pad كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الحهاز بطارية بقدرة 9520 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً يتميز الجهاز بسماكة 6.29مم، ووزن 533 جرام، على أن يتوفر الجهاز بألوان الرمادي، والأخضر بسعر يبدأ من 274 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

المصدر