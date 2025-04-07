القضارف تبحث ترتيبات تفويج الحجاج لموسم 1446 هجرية

انعقد بمباني وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف اجتماع مشترك بين الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف وبحث الإجتماع الذي ترأسه د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف الترتيبات والاستعدادات الجارية لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم 1446 هجرية.

وأكد الوزير المكلف التزامه بتسهيل إجراءات الحج معلنا عن جاهزية الوزارة عبر الفرق الطبية لقيام الكشف الطبي والتدريب وتطعيم الحجاج الأربعاء المقبل عبر توفير الكوادر والمعينات الطبية، كما شدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جانبه قدم الأستاذ عبدالرحيم أحمد محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف بالولاية تنويرا حول سير إجراءات الحج والترتيبات التي تم الإتفاق على تنفيذها والتي تأتي استكمالاً لحلقة الحج موضحاً أن الاجتماع كان مثمرا وناقش إجراءات الكشف الطبي والتطعيم والتدريب والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل بمباني إدارة الحج والعمرة بالتزامن مع قيامها بالمحليات.