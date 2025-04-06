عادت الفنانة السودانية مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, الجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير حديثة. وظهرت مونيكا روبرت, خلال جلسة التصوير بالثوب السوداني, الأنيق وتحته أزياء قصيرة ومثيرة للجدل, ولفتت المطربة أنظار الجمهور بأطقم الذهب التي ظهرت بها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تستعرض جمالها بثوب أنيق وأزياء قصيرة ومثيرة وأطقم من الذهب الخالص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.