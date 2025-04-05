شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد استعراضها في المشي ببنطلون “جينز” ضيق ومحذق

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا, ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت المطربة والممثلة السودانية مونيكا روبرت, الجدل بعد ظهورها في المقطع بأزياء مثيرة للجدل. https://www.facebook.com/reel/953203960228361 وأظهر الفيديو المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, وهي تتمشى وتستعرض جمالها ببنطلون “جينز” ضيق ومحذق, عرضها لانتقادات واسعة على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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