اليوم حصدت مدينة نيالا ثمرات( حميض) توجيهات الأهطل عبدالرحيم دقلو مؤخراً .. مواجهات دامية وسط سوق وبأطراف المدينة كان وقودها من الجانبين أبناء المسيرية داخل المليشيا من طرف وأبناء البني هلبا داخل العصابات من الطرف الآخر ..
■ الخلاف بين العصابات يعود إلي طريقة تنفيذ قرارات لجنة الظواهر السالبة التي رفض أحد الطرفين الانصياع إلي مطلوباتها وانتقل الصراع المسلح إلي قسم الشرطة وسط سوق نيالا حيث تمت تصفية أعداد من الموقوفين والمحبوسين داخل الحراسات ..
■ أبرز نتائج حصاد اليوم الدامي مقتل المليشي أحمد بركة الله برتبة لواء وهو من أبناء الرزيقات هرع ليكون حجّازاً بين الطرفين وكان نصيبه رصاصة أسكتت صوته إلي الأبد ..
■ ماحدث السبت في منطقة قادرة بنيالا صورة مصغرة لما ينتظر مليشيات آل دقلو في الفترة المقبلة .. لن تهدأ الأرض تحت أقدام القتلة أينما حلّو ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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