أطباء البيت الأبيض يقولون كلمتهم بشأن صحة ترامب

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قال أطباء البيت الأبيض، يوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في “صحة ممتازة” بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.
وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض “يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد”.
قال شون باربابيلا طبيب ترامب في تقرير اليوم الأحد إن الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.
وصدر التقرير بعد مرور يومين على خضوع ترامب لفحص طبي روتيني يوم الجمعة.
وهذا التقرير هو الأكثر تفصيلا حول صحة ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني كأكبر رئيس أميركي سنا.
وكتب باربابيلا في تقريره “يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة، وهو لائق تماما لأداء واجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة”.
سكاي نيوز
هبة علي
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