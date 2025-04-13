- 1/2
- 2/2
وقعت وزارة الصحة ، إتفاقية مع مدينة الملك حسين الطبية ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية .
وجاءت هذه الإتفاقية في إطار تعزيز التعاون الطبي لعلاج مرضى السرطان، خاصةً سرطان الأطفال والعلاج الإشعاعي، وتوفير فرص تدريب للكوادر السودانية.
وأشار وزير الصحة د.هيثم ابراهيم في تصريحات صحفية إلى أن الإتفاقية، التي جرت بمتابعة المستشارية الطبية في الأردن والتنسيق مع المركز القومي للأورام بالسودان ، تتضمن منح تسهيلات خاصةً للمرضى السودانيين، إضافة إلى الدعم عبر صندوق الخير والزكاة للمساهمة في علاج الحالات الإنسانية وأوضح أهمية الإستفادة من الإمكانيات الكبيرة لمركز الحسين للسرطان ، مع الإشارة إلى ضرورة وضع رؤية شاملة لإنشاء مدن طبية كجزء من خطط إعادة الإعمار بعد الحرب.
ولفت الوزير إلى أن العديد من المؤسسات الطبية التي كانت تقدم خدمات علاج السرطان قد تعرضت للتدمير والنهب على يد مليشيات الدعم السريع الجنجويد الإرهابية، مما يزيد من أهمية هذه الشراكة لدعم المرضى وإعادة بناء القطاع الصحي.
ووقع الإتفاقية عن الجانب السوداني، السفير حسن سوار الدهب، سفير السودان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وشملت مراسم التوقيع جولة في مركز الملك حسين الطبي، حيث زار الوفد أقسام الأشعة وعلاج سرطان الأطفال، تمهيداً لتنفيذ الإتفاقية وتفعيل التعاون الصحي بين البلدين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يوقع إتفاقية مع مركز الحسين للسرطان بالاردن لعلاج مرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.