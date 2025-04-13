السودان يوقع إتفاقية مع مركز الحسين للسرطان بالاردن لعلاج مرضى السرطان

وقعت وزارة الصحة ، إتفاقية مع مدينة الملك حسين الطبية ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية .

وجاءت هذه الإتفاقية في إطار تعزيز التعاون الطبي لعلاج مرضى السرطان، خاصةً سرطان الأطفال والعلاج الإشعاعي، وتوفير فرص تدريب للكوادر السودانية.

وأشار وزير الصحة د.هيثم ابراهيم في تصريحات صحفية إلى أن الإتفاقية، التي جرت بمتابعة المستشارية الطبية في الأردن والتنسيق مع المركز القومي للأورام بالسودان ، تتضمن منح تسهيلات خاصةً للمرضى السودانيين، إضافة إلى الدعم عبر صندوق الخير والزكاة للمساهمة في علاج الحالات الإنسانية وأوضح أهمية الإستفادة من الإمكانيات الكبيرة لمركز الحسين للسرطان ، مع الإشارة إلى ضرورة وضع رؤية شاملة لإنشاء مدن طبية كجزء من خطط إعادة الإعمار بعد الحرب.

ولفت الوزير إلى أن العديد من المؤسسات الطبية التي كانت تقدم خدمات علاج السرطان قد تعرضت للتدمير والنهب على يد مليشيات الدعم السريع الجنجويد الإرهابية، مما يزيد من أهمية هذه الشراكة لدعم المرضى وإعادة بناء القطاع الصحي.