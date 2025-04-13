ضبط 185 كيلو حشيش شاشمندي بكسلا وتوقيف متهمين

تمكنت قوة مشتركة من مكافحة التهريب بولاية كسلا وجهاز الامن والمخابرات من ضبط عدد (5) جوالات حشيش شاشمندي تزن (185) كيلو جرام علي متن عربة بوكس تقدر قيمتها بــ(60) مليون جنيه وتوقيف عدد (2) متهما قيد التحري ذلك في منطقة غرب كسلا قادمة من منطقة حمدييت الحدودية بمحلية ريفي ود الحليو.

ووصف مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة الهادي شريف لدي زيارته لادارة مكافحة التهريب برفقة مدير جهاز الامن والمخابرات وقائد اللواء 41 مشاه وعدد من القيادات الشرطية ـ وصف الضبطية بالانجاز الكبير وان ماتم تحقيقه يؤكد علي ان الاجهزة الامنية بولاية كسلا تعمل علي مدار الساعة ولديها من المتابعة والتنسيق والريادة والمراقبة والرصد لكل من تسول له نفسه وضبط اي جريمة من الجرائم للحفاظ علي امن المواطن والصحة والبيئة العامة.

واعلن الشريف قيام الاجهزة الامنية بحملة شعواء لا هوادة فيها ولا رحمة ضد المجرمين والمتعاونين الامر الذي يؤكد بان القانون سيصل كل المخالفين،مبينا ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من القوانين الرادعة للمجرمين والمتورطين في مثل هذه الجرائم.

واشاد بدور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالولاية في تبصير المجتمع من اضرار المخدرات الهدامة التي يقصد بها تدمير الشباب. واضاف ان المعركة مع المخدرات لاتقل عن معركة الكرامة مشيرا الي الموقع الجغرافي للولاية الذي يحادد دولتي الجوار.

وحذر مدير الشرطة الذين ينشطون في الجرائم الهدامة للمجتمع بان القوات الامنية جاهزة للرد عليهم في اي لحظة. واشاد بدعم حكومة الولاية لخطط الشرطة .

من جانبه اوضح العميد شرطة البشير عيسي البشير مدير مكافحة التهريب بولاية كسلا ان الضبطية تعتبر نسبيا كبيرة خاصة وان هنالك شحا في الكميات للمروجين.