جولة للأمير الحسين والأميرة رجوة: بساطة راقية تنبض بالحياة – صورة

في واحدة من إطلالاتهما اللافتة، قام ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برفقة زوجته الأميرة رجوة، بجولة ميدانية في شمال المملكة، حيث بدا الزوجان في قمة الانسجام والأناقة، بروح مرحة تواكب دفء الربيع ونسمات وباطلالات عصرية لافتة.

اختارت الأميرة رجوة أن تعكس أسلوبها العملي والعصري من خلال إطلالة تفيض بالراحة والأنوثة، حيث ارتدت تي شيرت أسود بسيط التصميم، مزجت به بين العملية والذوق الرفيع. نسّقت معه سروالًا واسع القصة بلون البيج، يتميز بوجود جيوب كبيرة تعزز الطابع العملي والمريح، بينما أضفى الحزام الأسود النحيف لمسة من التناسق على الإطلالة.

لم تغب التفاصيل المدروسة عن إطلالة الأميرة، إذ أضافت لمسة رياضية من خلال بلوزة وضعتها بعفوية على كتفيها، إلى جانب حقيبة كتف سوداء ونظارات شمسية بنفس اللون، في توليفة متناغمة وناعمة. أما مكياجها، فجاء هادئًا للغاية، بتدرجات طبيعية أبرزت ملامحها، واختارت تسريحة ويفي بسيطة منحتها مظهراً حيوياً وأنيقاً دون أي مبالغة.

من جانبه، ظهر الأمير الحسين بإطلالة تنسجم تمامًا مع مظهر زوجته، حيث ارتدى تي شيرت أبيض بقصة مريحة، رافقه سروال كاكي واسع الجيوب، في خيار يجمع بين الأناقة والبساطة. النظارات الشمسية السوداء وساعة اليد الأنيقة أضافتا لمسة من الكلاسيكية المعاصرة، وأكملتا لوحة تناغم ثنائي يعكس روح الشباب والذوق الرفيع.

بدت هذه الجولة كأنها رسالة غير معلنة، تؤكد أن الأناقة لا تحتاج إلى تكلف، وأن الانسجام بين الشريكين يمكن أن يظهر في التفاصيل الصغيرة، من اختيار الملابس إلى أسلوب الحضور… في الربيع الأردني، يزهر كل شيء، حتى الإطلالات.

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