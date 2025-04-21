البرلمان الموريتاني : زيارتنا للسودان تعبيرا عن تضامننا مع الشعب السوداني لرد محاولات طمس هويته الثقافية

التقى الأستاذ خالد علي الاعيسر وزير الثقافة والإعلام مساء اليوم بمكتبه بالوفد البرلماني الموريتاني الزائر برئاسة الدكتور مصطفى صهيب.

و تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية.

وقال دكتور مصطفى صهيب رئيس الوفد في ان اللقاء تطرق لجملة من الموضوعات و مرتكزات العلاقات الثقافية التي تجمع بين البلدين منذ قديم الزمان في إشارة إلى طريق الحج الذي كان يسلكه الحجيج الموريتاني عبر الأراضي السودانية وصولا إلى الأراضي المقدسة.

وبحث اللقاء استصحاب روابط الماضي لبناء حاضر أفضل لشعبي البلدين الشقيقين من خلال فتح مزيدا من نوافذ التواصل الوجداني والعطاء الثقافي.

وخلال اللقاء أعربت السيدة فاطمة السالم عضو الوفد عن سعادتهم بالنجاحات التي تحققت في الزيارة واللقاءات التي أجراها الوفد خلال هذه الزيارة مع كبار المسئولين بالدولة وقد كانت فرصة للوقوف عن كثب لما تشهده الساحة السودانية من تحديات في ظل ما تعرضت له البلاد من محاولات ممنهجة لطمس الثقافة السودانية.

كما أكد دكتور مصطفى صهيب في تصريح لسونا أن اللقاء بوزير الثقافة والإعلام كان مثمرا لا سيما وقد تطرق فيه الوزير للروابط التاريخية العميقة بين شعبي البلدين .

وقد أعرب السيد رئيس الوفد عن سعادتهم بنجاح السودان في دحر المليشيا المتمردة وإصرارهم لتجاوز تحديات الحرب الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي فرضت عليهم من عدة جهات داخلية وإقليمية.

سونا