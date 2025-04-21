وزير الصحة الاتحادي يطلق نداءً لإعادة إعمار المؤسسات الصحية في ولاية الخرطوم للمرة الثانية من داخل مستشفى الشعب

في سابع زيارة له لولاية الخرطوم، أطلق وزير الصحة الاتحادي المكلف، *د. هيثم محمد إبراهيم* ، نداءً لإعادة إعمار المؤسسات الصحية من داخل مستشفى الشعب للمرة الثانية تحت شعار *”إيدك معانا لي مشفانا”* ، داعياً أبناء الوطن والمنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة في إعادة بناء القطاع الصحي.

رافق الوزير في جولته كل من والي ولاية الخرطوم *أ. أحمد عثمان حمزة* ، وزير الصحة بالولاية *د. فتح الرحمن محمد الأمين* ، ووزير الصحة بولاية الجزيرة *د. أسامة عبدالرحمن* ، إلى جانب عدد من القيادات الصحية. شملت الجولة مستشفيات *شرق النيل، البان جديد، مركز زينب حاج العوض لغسيل الكلى، ومستشفى الشعب، الخرطوم التعليمي، الأسنان، والمعمل القومي للصحة العامة (استاك)* بالاضافة إلى منطقة الشجرة العسكرية سلاح المدرعات، حيث اطلع الوزير على الدمار الكبير الذي لحق بهذه المؤسسات جراء استهدافها من قبل مليشيات الدعم السريع، وأكد على أهمية إعادة تشغيل المؤسسات تدريجياً.

أكد الوزير التزامه الكامل بإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأجهزة التي لم تتعرض للدمار مما يسهّل عملية استعادة الخدمات الصحية قريباً. كما أشار إلى أهمية العمل المشترك بين وزارة الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم لإعادة تشغيل المستشفيات المرجعية، لا سيما في المناطق المحررة في وسط الخرطوم.

من جانبه، أثنى والي الخرطوم على القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي ساهمت في تحرير الولاية من مليشيات الدعم السريع، مؤكداً حرص حكومته على استعادة الخدمات الطبية في المناطق المحررة تدريجياً. وضمن الجولة، زار الوفد الاتحادي *منطقة الشجرة العسكرية سلاح المدرعات* ، حيث قدموا التهاني للجيش السوداني بانتصاراته.

اختتم الوزير جولته بالحديث عن أهمية الاستفادة من دروس الحرب لتعزيز النظام الصحي وإعادة بناء المؤسسات بصورة أفضل مما كانت عليه. وأكد أن القطاع الصحي في ولاية الخرطوم سيستعيد عافيته بفضل التنسيق الكبير بين الجهات المعنية ودعم المجتمع المحلي والدولي.