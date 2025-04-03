- 1/2
- 2/2
فاجأت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها على “إنستغرام” بمقطع مصوّر من كليب أحدث أغانيها بعنوان “في شرع مين”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وظهرت الفنانة المغربية في الكليب وهي ترتدي فستان زفاف أبيض ذا تصميم ناعم وبسيط يجمع بين الكلاسيكية والأناقة، جاء ضيقاً من الأعلى ومفتوحاً عند الصدر مع أكمام طويلة من الشيفون بتصميم جميل، وأرفقت الفستان بطرحة كبيرة الحجم أخفت بواسطتها وجهها وملامحها بالكامل.
وعلى الرغم من بساطة التصوير وفكرة الكليب، بدت بسمة في غاية الحماسة لتفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “ده في شرع مين؟! أغنية جديدة متاحة على جميع المنصات… استمتعوا”.
ونال فستان الزفاف إعجاب متابعي بسمة بوسيل الذي أشادوا بأناقتها وجمالها، وركّز عدد كبير منهم على الأغنية وكلماتها، متمنين لها المزيد من النجاح والتركيز في حياتها الشخصية والزوجية.
وكشفت بسمة أن الأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان محمد عبد المجيد، بينما تولى مؤمن ياسر الإنتاج الموسيقي، ومصطفى رؤوف التوزيع والمكساج.
مجلة لها
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل كبير مع بسمة بوسيل بفستان الزفاف – شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.