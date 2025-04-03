تفاعل كبير مع بسمة بوسيل بفستان الزفاف – شاهد الفيديو

فاجأت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها على “إنستغرام” بمقطع مصوّر من كليب أحدث أغانيها بعنوان “في شرع مين”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وظهرت الفنانة المغربية في الكليب وهي ترتدي فستان زفاف أبيض ذا تصميم ناعم وبسيط يجمع بين الكلاسيكية والأناقة، جاء ضيقاً من الأعلى ومفتوحاً عند الصدر مع أكمام طويلة من الشيفون بتصميم جميل، وأرفقت الفستان بطرحة كبيرة الحجم أخفت بواسطتها وجهها وملامحها بالكامل.

وعلى الرغم من بساطة التصوير وفكرة الكليب، بدت بسمة في غاية الحماسة لتفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “ده في شرع مين؟! أغنية جديدة متاحة على جميع المنصات… استمتعوا”.

ونال فستان الزفاف إعجاب متابعي بسمة بوسيل الذي أشادوا بأناقتها وجمالها، وركّز عدد كبير منهم على الأغنية وكلماتها، متمنين لها المزيد من النجاح والتركيز في حياتها الشخصية والزوجية.

وكشفت بسمة أن الأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان محمد عبد المجيد، بينما تولى مؤمن ياسر الإنتاج الموسيقي، ومصطفى رؤوف التوزيع والمكساج.

مجلة لها