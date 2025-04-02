سفارة السودان بجيبوتي تحتفل بعيد الفطر المبارك وانتصار الجيش السوداني

احتفلت سفارة السودان بجمهورية جيبوتي بعيد الفطر المبارك، بحضور الجالية السودانية وخريجي الجامعات السودانية من الجيبوتيين، وذلك تزامنًا مع انتصارات القوات المسلحة السودانية على مليشيا الدعم السريع المتمردة واستعادة العاصمة الخرطوم.

وأشاد سعادة السفير محمد سعيد حسن، سفير السودان لدى جمهورية جيبوتي، بدور الجالية السودانية في دعم الأسر داخل السودان، مثمنًا وقوفهم إلى جانب الجيش.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية نجحت في دحر التمرد بعزيمة واقتدار.

كما عبّر السفير عن شكره وتقديره للقيادة الجيبوتية والشعب الجيبوتي على تضامنهم مع السودان في هذه المرحلة الدقيقة، مشيدًا باختيار السودان ضيف شرف في فعاليات اليوم الأفريقي وأسبوع الشباب، تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

ووجّه التحية للإعلاميين الوطنيين الذين أسهموا في بث روح الصمود، وساهموا بفعالية في كشف حقيقة التمرد وأعوانه.