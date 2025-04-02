بعد الهزيمة في الخرطوم عبد الرحيم دقلو: جهزنا 2000 عربة قتالية إلى الشمالية ونهر النيل

أعلن عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني مليشيا الدعم السريع، أن قواته قامت بتجهيز 2000 عربة قتالية تمهيدًا لشن هجوم على ولايتي الشمالية ونهر النيل. وأكد دقلو أن هذه العملية تأتي في إطار ما وصفه بتحركات عسكرية تستهدف السيطرة على مناطق جديدة، وسط تصاعد التوترات بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في تلك المناطق.

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