جبريل إبراهيم: على البنوك التجارية أن لا تقلل كمية سحب الأموال

جبريل ابراهيم قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إنه على البنوك التجارية أن لا تقلل كمية سحب الأموال أو السماح لأي أطراف للاتجار بالنقد تجنباً للتعاملات الربوية في مسألة “الكاش”. الجزيرة – السودان

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