اللواء ركن جمال جمعة يتسلم مهامه رسمياً قائدا للفرقة 18مشاة بالنيل الأبيض

تسلم اللواء ركن جمال جمعة قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة بولاية النيل الأبيض صباح الخميس برئاسة الفرقة مهام عمله قائدا للفرقة من اللواء ركن سامي الطيب سيد أحمد القائد السابق. وأكد اللواء ركن جمال جمعة حرصه على مواصلة إنفاذ الخطط العسكرية التي وضعها القائد السابق بهدف تطهير حدود مسؤولية الفرقة من دنس المليشيا المتمردة ، وأعرب عن تقديره لجهود القائد السابق في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم محركات الفرقة في المحاور المختلفة ، وبشر المواطنين بقرب تطهير مدينة القطينة في القطاع الشمالي من دنس التمرد ، واضاف أن العمليات العسكرية التي تقوم بها الفرقة ١٨ مشاه مرتبطة مع استراتيجية القيادة العليا للقوات المسلحة. فيما أعرب اللواء ركن سامي الطيب سيد أحمد القائد السابق للفرقة الثامنة عشرة عن شكره وتقديره لكافة ضباط وضباط صف وجنود الفرقة على تعاونهم معه طوال فترة عمله مما مكن الفرقة من مجابهة استهداف المليشيا للولاية ، كما أعرب عن ثقته في اللواء ركن جمال جمعة في إدارة الملف العسكري واستكمال الخطط الرامية لدحر التمرد وتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية ، ووجه رسالة شكر وعرفان لكل الفعاليات المجتمعية ولجان الإسناد والمقاومة الشعبية والمستنفرين الذين ساهموا في إسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة. سونا

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