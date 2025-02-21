ترامب.. حصيلة شهر في البيت الأبيض

بعشرات الأوامر التنفيذية التي تستهدف قضايا تتراوح من الهجرة إلى الهوية الجنسية، أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شهره الأول في البيت الأبيض بعكس العديد من سياسيات إدراة الرئيس السابق جو بايدن.

أوامر تنفيذية

في أول يوم له في منصبه، وقع ترامب 26 أمرا تنفيذيا. وبالمقارنة، وقع 33 خلال أول 100 يوم له في عام 2017.

والعديد من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب حتى الآن تستهدف الهجرة، بما في ذلك أمر أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية ووجه وزارة الدفاع لإرسال 1500 جندي إلى المنطقة ، إضافة إلى 2500 جندي موجود بالفعل.

وتم نشر طائرات هليكوبتر عسكرية لترحيل المهاجرين، ويقوم ضباط قوانين الهجرة والاتصالات بعمليات واسعة النطاق في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإطلاق “أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا” بحقّ المهاجرين غير النظاميين، متعهّدا اللجوء إلى القوات المسلّحة لتنفيذه إذا لزم الأمر.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، نظّمت إدارته عمليات ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك عبر رحلات جوية عسكرية هبط قسم منها في القاعدة الأميركية في غوانتانامو في جزيرة كوبا.

وأعلن ترامب الذي أطلق حملة واسعة النطاق ضد الهجرة منذ الساعات الأولى من عودته إلى السلطة، الأسبوع الماضي مشروعه لبناء مركز احتجاز ضخم يتسع لـ30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو المعروف بسجنه العسكري الذي افتتح بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأطلق إيلون ماسك الذي عينه ترامب على رأس “لجنة كفاءة الحكومة”، حملة واسعة النطاق تهدف إلى خفض الإنفاق العام، محدثا انقلابا حقيقيا في كيفية عمل الإدارة الفدرالية.

بدأت الإدارة الأميركية تسريح بعض موظفي الإدارة الفدرالية بعدما جعل الرئيس دونالد ترامب من خفض النفقات العامة محورا أساسيا في سياسته.

ووقّع ترامب في يوم تنصيبه، أمرا تنفيذيا أوعز فيه إلى إدارته “بالاعتراف” بوجود “جنسين فقط” يُحددان عند الولادة.

وقال الرئيس الجمهوري خلال مراسم تنصيبه في واشنطن: “من اليوم فصاعدا، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن ثمة جنسين فقط، ذكر وأنثى”.

كذلك نصَّ المرسوم الذي يهدف إلى “إحياء الحقيقة البيولوجية” على “عدم جواز استخدام الأموال الاتحادية لتشجيع عقيدة النوع الاجتماعي”.

ومن بين التدابير التي اتُخِذَت إزالة الجنس “إكس” للأشخاص الذين يحددون هويتهم على أنهم غير ثنائيين “من الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات (التي) ستعكس بأمانة جنس” حاملها كما حُدِّد عند ولادته، وفق ما شرح مسؤول في الإدارة الجديدة.

وأعلن أيضا أنه سيأمر كل الوكالات الاتحادية بالتوقف عن دعم العلاج الهرموني لتغيير الجنس، وتعهد بمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في البطولات الرياضية المخصصة للنساء. وقد دخل هذا الحظر حيز التنفيذ بالفعل في المدارس المتوسطة والثانوية في نحو نصف الولايات الأميركية.

جدل غزة والحرب التجارية

وأثار ترامب ذهولا عندما اقترح قبل أسبوعين سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

واقترح ترامب وضع قطاع غزة المدمر جراء 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، تحت سيطرة الولايات المتحدة ونقل سكانه إلى دول أخرى، ولا سيما الأردن ومصر اللتين عارضتا ذلك.

واقترح ترامب دمج كندا في الولايات المتحدة. وقال إن رئيس الوزراء جاستن ترودو يمكن أن يكون “حاكم” “الولاية 51”.

كما فُرض على كندا والمكسيك رسوم جمركية بنسبة 25 % على جمل منتجاتهما لكن ترامب أعطى مهلة للبلدين حتى الأول من مارس قبل بدء العمل بهذه التدابير.

وكان ترامب أعلن أنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها تأتي ردّا على عجز جارتي بلاده عن التصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل (مادة أفيونية شديدة القوّة)، وكذلك أيضا لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين.

وفي مطلع فبراير، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 % على كل المنتجات المستوردة من الصين التي تشكل البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على صعيد السلع (295,4 مليار دولار في 2024 بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارية الأميركية).

كما وقع ترامب أمره التنفيذي الذي غيّر بموجبه اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

أوكرانيا والسلام مع روسيا

وأجرى ترامب الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا وأثارت هلع أوكرانيا.

وبعد الاتصال جرت محادثات جرت في الرياض بين وفدين رفيعي المستوى أميركي وروسي، وقال ترامب عقب ذلك إنّه أصبح أكثر “ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدّة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى “احتمال” أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من وصف ترامب نظيره الأوكراني زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بلا انتخابات” ، قائلا إنه من الأفضل أن يتحرك زيلينسكي بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد.

وانتقد ترامب زيلينسكي في خلاف متصاعد بعدما بدأت واشنطن جهود سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأثارت انتقادات ترامب للرئيس الأوكراني مخاوف في أوروبا من أن تتخلى واشنطن عن حليفتها كييف لتأمين اتفاق سريع مع موسكو.

وبالموازة مع تحركات الإدراة الأميركية على مستوى السياسة الخارجية، أثار ترامب الأربعاء جدلا داخليا بعد أن وصف نفسه بـ”الملك” أثناء إشادته بقرار إدارته، بإنهاء الموافقة الفيدرالية على برنامج رسوم الزحام في نيويورك.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”:”انتهت رسوم الزحام. تم إنقاذ مانهاتن، وكل نيويورك. عاش الملك”.

وأعاد البيت الأبيض تداول منشور ترامب مصحوباً بصوره للرئيس وهو يرتدي تاجاً على غلاف مجلة تشبه مجلة “تايم”، لكنها كانت تسمى “ترامب”.

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