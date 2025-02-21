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رفيدة ياسين: قرار غير حكيم وغير ناضج نتيجة تحريض كيزاني

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • رفيدة ياسين: قرار غير حكيم وغير ناضج نتيجة تحريض كيزاني 1/2
  • رفيدة ياسين: قرار غير حكيم وغير ناضج نتيجة تحريض كيزاني 2/2

قرار غير حكيم وغير ناضج نتيجة تحريض كيزاني بحت يجب على العقلاء مراجعته على وجه السرعة

كامل التضامن مع الزملاء في مكتب الشرق بالسودان.

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مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام يبلغ فريق “الشرق للأخبار” في السودان حظر نشاطها حتى إشعار آخر دون تفسير رسمي

‏قرار حظر النشاط في السودان جاء بعد نقل “الشرق للأخبار” استنادا لتصريحات مصادر رفيعة المستوى أخبارا حول فحوى الوثيقة الدستورية الجديدة

رفيدة ياسين

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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