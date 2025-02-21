رفيدة ياسين: قرار غير حكيم وغير ناضج نتيجة تحريض كيزاني

قرار غير حكيم وغير ناضج نتيجة تحريض كيزاني بحت يجب على العقلاء مراجعته على وجه السرعة كامل التضامن مع الزملاء في مكتب الشرق بالسودان. ………… مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام يبلغ فريق “الشرق للأخبار” في السودان حظر نشاطها حتى إشعار آخر دون تفسير رسمي ‏قرار حظر النشاط في السودان جاء بعد نقل “الشرق للأخبار” استنادا لتصريحات مصادر رفيعة المستوى أخبارا حول فحوى الوثيقة الدستورية الجديدة رفيدة ياسين

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