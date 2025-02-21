ريال مدريد واتلتيكو مدريد ومواجهة بين ليفربول وباريس سان جرمان

ليفربول سحبت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ووضعت ريال مدريد في مواجهة جاره أتلتيكو، وباريس سان جرمان في مواجهة ليفربول، وجاءت القرعة كالتالي: باريس سان جرمان (فرنسا) X ليفربول (إنكلترا) بنفيكا (البرتغال) X برشلونة (إسبانيا) ريال مدريد (اسبانيا) X اتلتيكو مدريد (إسبانيا) آيندهوفن (هولندا) X أرسنال (إنكلترا) فينورد (هولندا) X إنتر (إيطاليا)بايرن ميونيخ (ألمانيا) X باير ليفركوزن (ألمانيا) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) X ليل (فرنسا) كلوب بروج (بلجيكا) X أستون فيلا (إنكلترا)تقام مباريات الذهاب في 4 و5 مارس والإياب في 11 و12 منه. الحرة

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