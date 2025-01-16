رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد المنشآت الحكومية والخدمية التي دمرتها المليشيا الإرهابية بود مدني

قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان لدى وصوله اليوم إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، بجولة تفقدية داخل المدينة وقف خلالها على مجمل الأوضاع بالولاية وحجم الدمار والخراب الذي الحقته المليشيا الإرهابية المتمردة بكافة المرافق الحيوية والخدمية والمنشآت الحكومية وتدمير البنيات التحتية بالولاية.

واطمأن رئيس المجلس السيادي على أوضاع المواطنين، مؤكداً دعمه وحرصه على توفير كافة الاحتياجات الضروريه لمواطني الولاية وتعمير مادمرته الحرب لعودة الحياة الطبيعية لسكان مدينة ود مدني.

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