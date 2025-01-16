المآسي والأوجاع التي أذاقتها مليشيات التمرد للمواطنين داخل مدني طيلة عام من الذل والإهانة.. قصص وحكايات وأوجاع أقسي من أن تحتملها نفسٌ سوية.. ما يحتاجه المواطنون المغلوبون علي أمرهم بأعجل ماتيسر أن تصلهم المواد الغذائية عاجلاً.. من يصدق أن بعض الناس هنا يبحثون عن فَص ملح وقطعة بصل.. من يصدق هذا؟! رسالة عاجلة في بريد والي ولاية الجزيرة.. العمل علي تخصيص قوافل المواد والإعانات الغذائية وتوزيعها لمواطني الأحياء التي عاشت الذل والحصار طيلة عام كامل.. أعداد كبيرة من جنود مليشيات التمرد الذين تقطعت بهم السبل داخل بعض أحياء مدينة مدني وقري الجزيرة يقومون بتسليم أنفسهم للقوات العسكرية والأمنية داخل الولاية.. من جهتهم يقوم المواطنون بالأحياء واقارب المتعاونين مع مليشيا التمرد بتسليمهم إلي الأجهزة الأمنية بالولاية.. هذه الأعداد المتزايدة من جنود وداعمي المليشيا باتت تشكل عبئاً إدارياً يتطلب تعجيل إستئناف النيابة المختصة والشرطة لمهامها وذلك بفتح أبواب النيابات والأقسام الشرطية لتخفيف العبء الإداري علي القوات العسكرية والأمنية التي تنتظرها مهام أخري بطول وعرض ولاية الجزيرة وزيادة الضغط علي عصابات التمرد داخل العاصمة الخرطوم.. تكدس جثث هلكي مليشيات التمرد بمنطقة كبري البوليس ومناطق أخري داخل مدني تتطلب تعاوناً عاجلاً لدفن الجثث وتجيب المدينة كارثة بيئية قد يصعب تداركها.. نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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