مليشيات وعصابات التمرد تهرب صباح اليوم من أحياء المعمورة والرياض والمنشية وتسحب كل إرتكازاتها بشارع الستين.. جنود المليشيا يتركون أسلحتهم وعرباتهم القتالية ويغادرون بإتجاه جبل أولياء.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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