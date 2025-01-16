الأسري يعيشون ظروفاً صحية وإنسانية تُدمِي القلب حزناً .. ووجعاً

قبل يومين نشرت فيديو محزن يوثق لحديث مؤثر للصغير صلاح الذي كان معتقلاً داخل معتقلات مليشيا التمرد داخل مدني .. ■ اليوم بحثت عنه وجدته مع بقية الأسري الذين خرجوا من جحيم معتقلات التمرد .. وجدتهم داخل مركز صحي بحي دردق والذي يقدم أهله مثالاً مدهشاً في تقاسم الزاد القليل والمعدوم مع الأسري الذين يعيشون ظروفاً صحية وإنسانية تُدمِي القلب حزناً .. ووجعاً .. ■ كان صلاح أقواهم إرادة علي الحديث رغم التعب والإرهاق والإعياء الذي يمسك بتلابيب جسده النحيل .. ■ استعموا لقصة صلاح .. ■ وعند الله تجتمع الخصوم .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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