الاعيسر: عازمون علي تعزيز علاقاتنا مع المملكة المغربية

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أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، عزم السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع المملكة المغربية، والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالرباط، معالي وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية الشقيقة، الأستاذ محمد المهدي بن سعيد، وذلك بعد ختام أعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، والذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.
وقال الإعيسر نتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل مع المملكة المغربية الشقيقة، مضيفا نأمل أن تثمر هذه الاجتماعات عن نتائج إيجابية تصب في مصلحة مجتمعاتنا وتحقق تطلعاتنا المشتركة.
واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة سعدت باللقاء المثمر مع الوزير بن سعيد والذي تميز بأجواء ودية مفعمة بروح الإخاء والتعاون، حيث تمكنا من تبادل الآراء والرؤى حول العديد من القضايا الهامة التي تهم بلدينا.
وحضر اللقاء كل من: وكيل وزارة الثقافة الدكتور جراهام عبد القادر، وسفيرة السودان في المملكة المغربية الأستاذة مودة عمر حاج التوم، والأستاذ علام عبد الرحيم بشارة والدكتور محمد عبد المبارك.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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