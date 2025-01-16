شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة تقلد والدتها بطريقة كوميدية تثير بها ضحكات الجمهور

فاجأت إبنة الفنانة السودانية الشهية ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهور والدتها بمقطع فيديو حظي بتفاعل كبير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الحسناء “ود”, بتجميع مقاطع لوالدتها نجحت من خلالها في تقليدها بطريقة كوميدية. وانتزعت “ود”, ضحكات متابعيها وجمهور المطربة الشهيرة, الذين وصفوها بالبارعة في تقليد سيدة الغناء السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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