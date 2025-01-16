بعد طرحها.. «قطتي ما بتخربش» لـ محمد رمضان من الأعلى استماعًا

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طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة «قطتي مابتخربش» على أحد تطبيقات الاستماع هذا الأسبوع، لتصبح من الأعلى استماعا بعد صدورها بثلاثة أيام.
يعد هذا النوع الغنائي جديدًا على رمضان حيث بدأ يطرق ألوانا غنائية مختلفة.
كما يعد محمد رمضان ج أول فنان مصري يشارك في مهرجان كوتشيلا السنوى للموسيقي والفنون فى إنديو (كاليفورنيا).
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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