“تستهدف السودانيين ويجب أن تتوقف”.. المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو: هجمات الدعم السريع على سد مروي شمال البلاد بالمسيّرات تعد خرقاً لاتفاقيات جنيف. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بيرييلو: هجمات الدعم السريع على سد مروي شمال البلاد بالمسيّرات تعد خرقاً لاتفاقيات جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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