زوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب

تقدمت زوجة بدعوى تمكينها من الولاية التعليمية لأولادها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالعمل على إيذاء أولادها في تعليهم بعد محاولته نقلهم إلى مدارس أخرى بخلاف مدارسهم.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها وعائلته تسببوا في ضياع مستقبلها بعد أكثر من 10 سنوات زواج ورفض زوجها سداد النفقات ومصروفات تعليمية لأولادها، وشهر بسمعتها.

وأضافت الزوجة أن زوجها ترك الأطفال بدون نفقات، وحاول ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ونقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر بخلاف دعاوى أخرى بالحبس والتبديد.

صدى البلد