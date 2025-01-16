عبرت سيدة سودانية عن فرحتها الكبيرة بتحرير الجيش, لمدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة, من يد قوات الدعم السريع, بعد معاناة وضيق للمواطنين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بعثت السيدة خلال التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة, برسالة لمذيع القناة المعروف أحمد طه. حيث قدمت السيدة شكرها للمذيع الشهير, واعتبرته جزء من الفرحة التي يعيشها الشعب السوداني, بتحرير ود مدني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تفاجئ مذيع قناة الجزيرة أحمد طه وتبعث له برسالة مؤثرة أثناء فرحتها بتحرير مدينة ود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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