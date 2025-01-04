تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب قيل أنه من “راسطات”, الخرطوم, قام باقتحام حفل “طمبور” بإحدى القرى شمالي السودان. ودخل الشاب “الراسطة”, في وصلة رقص جميلة مع “كورس” فنان الطمبور, وسط تفاعل أفراد الفرقة معه. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن معظم التعليقات جاءت ساخرة على شاكلة: (النازحين إتأقلموا سريع مع الشوايقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب من “راسطات” الخرطوم يقتحم حفل “طمبور” بالشمالية ويقدم فواصل من الرقص الجميل مع “الكورس” وساخرون: (النازحين إتأقلموا سريع مع الشوايقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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