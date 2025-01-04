سؤال للمختصين: هل النشاط البركاني والزلازل التي تشهدها إثيوبيا في الفترة الأخيرة لها علاقة بسد النهضة ؟ وهل متوقع اي آثار يمكن ان تلحق بالسد بسبب هذه الزلازل؟ تعديل : شوف تغريدة مهمة من الصحفي انور ابراهيم اول تعليق… مبارك اردول

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