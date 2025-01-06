وزير المالية يعد بمعالجة معوقات أداء المجلس القومي للمهن الطبية والصحية

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وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمعالجة المعوقات التي تعترض أداء المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية .
و وافق خلال لقائه وفد المجلس برئاسة أمينه العام بالوزارة، الأحد، على مقترحات الحلول المقدمة من المجلس مثمناً جهوده في إستقرار الممارسين للمهن الطبية والصحية خلال فترة الحرب وإتاحة تقديم الخدمة المطلوبة لهم داخل وخارج البلاد ودعا لبذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء بما يتسق وأهمية دور المجلس في القطاع الطبي والصحي.
من جانبه استعرض د.زكي محمد البشير الأمين العام للمجلس تقرير أدائه خلال فترة الحرب ؛ مبيناً أن المجلس إمتص الصدمة الأولى وباشر مهامه واستعاد بياناته الأساسية منذ يوليو 2023م واستطاع تقديم خدماته لحوالي 126 الف ممارس داخل وخارج البلاد ، وبلغت جملة الإيرادات التي أودعها المجلس في حساب الحكومة العام خلال الفترة المذكورة أكثر من 400 مليون جنيه من معاملاته داخل البلاد و278 ألف دولار من الخارج. ووعد د. زكي بدعم أبناء شهداء معركة الكرامة من الممارسين.
يشار إلى أن وفد المجلس ضم المدير التنفيذي مدير المراكز الخارجية والمسجل العام وممثل شؤون الولايات والمستشار القانوني.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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