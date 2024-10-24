تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند”, وذلك بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تقوم بمهاجمة سيدة تقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وشكت الفتاة من تصرفات السيدة التي وصفتها بــ”الخالة”, وذلك بسبب ملاحقتها للشباب السودانيين, خصوصاً المراهقين في مصر. https://www.facebook.com/reel/2317878311896645 وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (خالة وتعمل في الأوردرات وبتحب الفريعات وخصوصاً مواليد الألفينات). وهددت الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, مواطنتها بفضحها وكشفها إذا لم تكف عن أفعالها وتصرفاتها التي تقوم بها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو “الترند”.. فتاة تهاجم سيدة سودانية مقيمة في مصر ظلت تلاحق المراهقين الشباب في كل مكان: (خالة وبتحب الفريعات وأنا بقول ليها أحسن تحترمي نفسك عشان ما أنشر تفاصيلك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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