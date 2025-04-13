إجتماع مشترك لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية مع شركة الموارد المعدنية بجنوب كردفان

شهد المدير التنفيذي لمحافظة التضامن بولاية جنوب كردفان حاكم هبيلا إجتماعاً مشتركاً ضم الشركة السودانية للموارد المعدنية مكتب الولاية ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بحكومة محافظة التضامن ضمن الجولة الاشرافية للشركة السودانية بولاية جنوب كردفان حول مواقع مناطق التعدين بالمحافظات.

واكد ورشة ناصر ورشة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية أكد على ان عملية التعدين تمثل أهمية قصوى في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد .

وقال أن محافظة التضامن تشكل إحدى الركائز الاقتصادية للولاية لذا تاتي أهمية الزيارة بهدف الوقوف على سير عمليات التعدين ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه التعدين والمعدنيين .

موجها إدارة التعدين بالمحافظة على العمل وفق الضوابط وإجراءات السلامة التي تضمن سلامة الإنسان والبيئة والحيوان. مشيرا الى كميات الإنتاج وأن نسبة التهريب تمثل هدر لموارد الولاية .

واضاف أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ليس همها الاساس التحصيل بل سلامة المواطن والبيئة .

مناشدا جميع تجار الذهب بالولاية بالبيع عبر القنوات الرسمية لإنعاش إقتصاد البلاد وضمان سلامة أموالهم من المصادرة أو الغرامة .

فيما قدم الاستاذ سعيد محمد سعيد مدير الأسواق بالولاية مقترحاً بإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب بمناطق الإنتاج وذلك لتسهيل عملية الرقابة ومنع التهريب وتقليل الأضرار الناتجة عن مخلفات التعدين العشوائي.

ونادى عبدالهادي مكي مدير إيرادات التعدين بمحافظات القطاع الشرقي بضرورة احكام التنسيق المشترك بين الأجهزة الايرادية المختلفة لتحقيق أكبر إيراد وبأقل تكلفة .

من جانبه أمتدح المدير التنفيذي لمحافظة التضامن حاكم هبيلا الدور الكبير الذي تضطلع به الشركة السودانية والإهتمام الذي توليه للتعدين لرفد البلاد بموارد وهي تخوض معركة الكرامة والمحافظة علي سلامة المواطن والبيئة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

واضاف قائلا ان التعدين هو أحد الأنشطة الإقتصادية المهمة بالمحافظة مناشدآ الشركة السودانية بجلب مستثمرين وشركات امتياز لإستخلاص الذهب بطريقة آمنة تراعى فيها مصلحة المواطن الذي يتطلع للخدمات، مبينا ان ما نتابعه من عمليات بتنظيم المناجم فى التعدين لا يعود للمواطن في المصلحة العامة بل لفائدة افراد بأعينهم، اذ نتطلع الى مصلحة المجتمع كافة .