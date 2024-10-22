وفاة وإصابة (18) مدنيا بقصف المليشيا المتمردة على أمدرمان

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم في تعميم صحفي الثلاثاء عن وفاة طفلة تبلغ من العمر (6) سنوات وإصابة (17) مدنيا بينهم 8اطفال يجري علاجهم بمستشفى النو.

وذلك إثر قصف المليشيا المتمردة للحارات 14و 16و 29 و58 و 61 الثورةوالفتح 2 ولم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات. التيار

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